Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление проектами для команд разработчиков программного обеспечения. Ускорьте совместную работу над задачами, чатом и гибкими рабочими процессами. Спринты, вехи, релизы, приоритеты, отчеты об ошибках, дорожная карта, журнал изменений и многое другое.

Веб-сайт: height.app

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