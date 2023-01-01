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Height

Height

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: height.app

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Управление проектами для команд разработчиков программного обеспечения. Ускорьте совместную работу над задачами, чатом и гибкими рабочими процессами. Спринты, вехи, релизы, приоритеты, отчеты об ошибках, дорожная карта, журнал изменений и многое другое.

Веб-сайт: height.app

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Height, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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