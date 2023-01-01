Экономичное программное обеспечение для управления проектами, призванное облегчить жизнь. Инновационные функции Talk on Task, такие как отслеживание времени, интерактивный чат, чат на основе задач, отчетность по проектам и т. д., выделяют его среди других конкурентов на рынке. Он имеет уникальную систему чата, где вы можете обсуждать конкретные задачи с отдельными пользователями или по конкретным проектам в соответствии с вашими требованиями.

Веб-сайт: talkontask.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Talk on Task, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.