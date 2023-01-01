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Talk on Task

Talk on Task

talkontask.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Talk on Task в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Экономичное программное обеспечение для управления проектами, призванное облегчить жизнь. Инновационные функции Talk on Task, такие как отслеживание времени, интерактивный чат, чат на основе задач, отчетность по проектам и т. д., выделяют его среди других конкурентов на рынке. Он имеет уникальную систему чата, где вы можете обсуждать конкретные задачи с отдельными пользователями или по конкретным проектам в соответствии с вашими требованиями.

Веб-сайт: talkontask.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Talk on Task, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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