Завершайте проекты быстрее и оставайтесь более организованными с помощью RisePath Projects (ранее PlanCentral). RisePath Projects — это простое в использовании приложение для управления проектами и командного общения с диспетчером задач, хранилищем файлов и другими функциями. Это простое, но очень эффективное приложение для планирования проектов помогает командам быстрее выполнять проекты и оставаться более организованными.

Веб-сайт: plancentral.com

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