Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Простой трекер проблем. Простое программное обеспечение для службы поддержки. Завершите работу. Отслеживание ошибок, управление задачами и поддержка клиентов — все в одном простом приложении, которое понравится вашей команде и клиентам.

Веб-сайт: donedone.com

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