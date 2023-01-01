WebCatalog
Unfuddle STACK

Unfuddle STACK

unfuddle.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Unfuddle STACK в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Unfuddle STACK объединяет наиболее важные инструменты для любого программного проекта. Отслеживание ошибок и проблем, исходный код в Git или Subversion и справочные материалы — все это легко сосуществует в среде, знакомой всей вашей команде.

Веб-сайт: unfuddle.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Unfuddle STACK, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Backlog

Backlog

backlog.com

DoneDone

DoneDone

2.donedone.com

Jira

Jira

atlassian.com

GitLab

GitLab

gitlab.com

Axosoft

Axosoft

axosoft.com

ZenTao

ZenTao

zentao.pm

Assembla

Assembla

app.assembla.com

Disroot Git

Disroot Git

git.disroot.org

OpenProject

OpenProject

openproject.org

FogBugz

FogBugz

fogbugz.com

Codebase

Codebase

identity.atechmedia.com

Vero

Vero

app.getvero.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности