Unfuddle STACK объединяет наиболее важные инструменты для любого программного проекта. Отслеживание ошибок и проблем, исходный код в Git или Subversion и справочные материалы — все это легко сосуществует в среде, знакомой всей вашей команде.

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