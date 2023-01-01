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GitLab

GitLab

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GitLab — это веб-инструмент жизненного цикла DevOps, который предоставляет менеджер Git-репозитория, обеспечивающий вики, отслеживание проблем, функции непрерывной интеграции и конвейера развертывания с использованием лицензии с открытым исходным кодом, разработанной GitLab Inc. Программное обеспечение было создано украинскими разработчиками Дмитрием. Запорожец и Валерий Сизов. Первоначально код был написан на Ruby, некоторые части позже были переписаны на Go, первоначально как решение для управления исходным кодом для совместной работы внутри команды по разработке программного обеспечения. Позже оно превратилось в интегрированное решение, охватывающее жизненный цикл разработки программного обеспечения, а затем и весь жизненный цикл DevOps. Текущий стек технологий включает Go, Ruby on Rails и Vue.js. Он следует модели разработки с открытым ядром, при которой основные функции выпускаются под лицензией с открытым исходным кодом (MIT), а дополнительные функции — под частной лицензией.

Веб-сайт: gitlab.com

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