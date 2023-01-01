Jimdo — это немецкий конструктор веб-сайтов и универсальное хостинговое решение, позволяющее пользователям создавать свои собственные веб-сайты без какого-либо опыта веб-дизайна. Компания является частной, ее штаб-квартира находится в Гамбурге, Германия, а офисы — в Мюнхене и Токио. У Jimdo есть два продукта; Creator и Dolphin, оба предлагают бесплатные и платные планы. Jimdo Dolphin — это конструктор веб-сайтов на базе искусственного интеллекта, предназначенный для пользователей с базовыми навыками работы с компьютером и автоматизирующий большую часть процесса создания веб-сайтов. Он использует искусственный интеллект, чтобы узнать пользователя, его бизнес и его цели, а затем создает веб-сайт, который уже полностью персонализирован для удовлетворения его потребностей. Jimdo Creator — это конструктор веб-сайтов и хостинг в стиле перетаскивания, который подходит для пользователей с некоторыми навыками программирования.

Веб-сайт: jimdo.com

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