Volkswagen — немецкий производитель автомобилей со штаб-квартирой в Вольфсбурге, Нижняя Саксония, Германия. Основанная в 1937 году Немецким трудовым фронтом, известным своим культовым «Жуком», это флагманский бренд Volkswagen Group, крупнейшего автопроизводителя по мировым продажам в 2016 и 2017 годах.

Веб-сайт: vw.com

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