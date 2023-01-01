Puma SE, торговая марка Puma, — немецкая транснациональная корпорация, которая разрабатывает и производит спортивную и повседневную обувь, одежду и аксессуары со штаб-квартирой в Херцогенаурахе, Бавария, Германия. Puma — третий по величине производитель спортивной одежды в мире.

Веб-сайт: puma.com

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