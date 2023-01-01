WebCatalog
PUMA

PUMA

puma.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

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Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

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Puma SE, торговая марка Puma, — немецкая транснациональная корпорация, которая разрабатывает и производит спортивную и повседневную обувь, одежду и аксессуары со штаб-квартирой в Херцогенаурахе, Бавария, Германия. Puma — третий по величине производитель спортивной одежды в мире.

Веб-сайт: puma.com

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