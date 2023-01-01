WebCatalog
Mango

Mango

shop.mango.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Mango в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Punto Fa, S.L., торговая марка Mango, — испанская компания по дизайну и производству одежды, основанная в Барселоне, Испания, братьями Исаком Андичем и Нахманом Андич. Mango — всемирно известная транснациональная корпорация, которая разрабатывает, производит и продает женскую и мужскую одежду и аксессуары.

Веб-сайт: shop.mango.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Mango, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

adidas

adidas

adidas.com

Kith

Kith

kith.com

Tillys

Tillys

tillys.com

PUMA

PUMA

puma.com

PULL&BEAR

PULL&BEAR

pullandbear.com

Vans

Vans

vans.com

Flannels

Flannels

flannels.com

ZARA

ZARA

zara.com

DKNY

DKNY

dkny.com

OneStopPlus

OneStopPlus

onestopplus.com

Armani

Armani

armani.com

The Trend Spotter

The Trend Spotter

thetrendspotter.net

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности