Punto Fa, S.L., торговая марка Mango, — испанская компания по дизайну и производству одежды, основанная в Барселоне, Испания, братьями Исаком Андичем и Нахманом Андич. Mango — всемирно известная транснациональная корпорация, которая разрабатывает, производит и продает женскую и мужскую одежду и аксессуары.

Веб-сайт: shop.mango.com

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