Bayerische Motoren Werke AG, обычно называемая BMW, — немецкий многонациональный производитель роскошных автомобилей и мотоциклов со штаб-квартирой в Мюнхене, Бавария, Германия.

Веб-сайт: bmw.com

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