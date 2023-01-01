Доктор технических наук. ч.к. F. Porsche AG, обычно сокращаемая до Porsche, — немецкий производитель автомобилей, специализирующийся на высокопроизводительных спортивных автомобилях, внедорожниках и седанах, со штаб-квартирой в Штутгарте, Баден-Вюртемберг, Германия.

Веб-сайт: porsche.com

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