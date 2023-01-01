Nissan USA

Nissan Motor Co., Ltd. — японский многонациональный производитель автомобилей со штаб-квартирой в Ниси-ку, Иокогама, Япония. Компания продает свои автомобили под брендами Nissan, Infiniti и Datsun, а также производит собственную продукцию для тюнинга под маркой Nismo.

Веб-сайт: nissanusa.com

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