Ryohin Keikaku Co., Ltd. или Muji — японская розничная компания, которая продает широкий ассортимент товаров для дома и потребления. Философия дизайна Muji минималистична и делает упор на переработку, сокращение производственных и упаковочных отходов, а также политику отсутствия логотипов или «без брендов».

Веб-сайт: muji.com

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