WebCatalog
Muji

Muji

muji.com

Использовать веб-приложение

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Ryohin Keikaku Co., Ltd. или Muji — японская розничная компания, которая продает широкий ассортимент товаров для дома и потребления. Философия дизайна Muji минималистична и делает упор на переработку, сокращение производственных и упаковочных отходов, а также политику отсутствия логотипов или «без брендов».

Веб-сайт: muji.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Muji, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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