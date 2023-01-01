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OnePlus Technology Co., Ltd., действующая как OnePlus, — китайский производитель бытовой электроники со штаб-квартирой в Шэньчжэне, провинция Гуандун, Китай. Это дочерняя компания Oppo.

Веб-сайт: oneplus.com

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