OnePlus Technology Co., Ltd., действующая как OnePlus, — китайский производитель бытовой электроники со штаб-квартирой в Шэньчжэне, провинция Гуандун, Китай. Это дочерняя компания Oppo.

Веб-сайт: oneplus.com

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