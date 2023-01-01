WebCatalog
my tado°

my tado°

app.tado.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для my tado° в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

tado° GmbH — немецкая технологическая компания со штаб-квартирой в Мюнхене, производитель домашних термостатов и систем управления кондиционированием воздуха.

Веб-сайт: tado.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением my tado°, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Eurowings

Eurowings

eurowings.com

Audi

Audi

audi.com

BMW

BMW

bmw.com

Volkswagen

Volkswagen

vw.com

adidas

adidas

adidas.com

Porsche

Porsche

porsche.com

OnePlus

OnePlus

oneplus.com

Honda

Honda

global.honda

PUMA

PUMA

puma.com

Huyndai USA

Huyndai USA

hyundaiusa.com

Kia

Kia

kia.com

Insightly

Insightly

login.insightly.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности