Spring Airlines Co., Ltd. (кит.: Spring Airlines Co., Ltd.; пиньинь: Chūnqiū Hángkōng Gϔfèn Yǒuxiàn Gōngsī) — бюджетный авиаперевозчик со штаб-квартирой в отеле Homeyo (кит.: Hangyou Hotel; пиньинь: Hángyǒu Bīnguώn). в районе Чаннин, Шанхай, Китай. Хотя компания приняла английское название «Spring Airlines», китайское название буквально означает «Spring Autumn Airlines».

Веб-сайт: ch.com

