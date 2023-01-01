Lenovo Group Limited, часто сокращаемая до Lenovo (/ləˈnoʊvoʊ/ lə-NOH-voh, китайский: 联想; пиньинь: Liánxiǎng), — китайская многонациональная технологическая компания, специализирующаяся на проектировании, производстве и маркетинге бытовой электроники, персональных компьютеров, программного обеспечения, бизнеса. решения и сопутствующие услуги. Продукция, производимая компанией, включает настольные компьютеры, ноутбуки, планшетные компьютеры, смартфоны, рабочие станции, серверы, суперкомпьютеры, устройства хранения данных, программное обеспечение для управления ИТ-технологиями и интеллектуальные телевизоры. Ее наиболее известные бренды включают бизнес-линейку ноутбуков ThinkPad (приобретенную у IBM), потребительские линейки ноутбуков IdeaPad, Yoga и Legion, а также линейки настольных компьютеров IdeaCentre и ThinkCentre. По состоянию на 2021 год Lenovo является крупнейшим в мире производителем персональных компьютеров по объему продаж.

Веб-сайт: lenovo.com

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