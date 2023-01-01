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Volvo Cars — шведский транснациональный производитель автомобилей класса люкс со штаб-квартирой в Торсланде, Гетеборг. Компания производит внедорожники, универсалы и седаны. Основными маркетинговыми аргументами компании являются безопасность, шведское наследие и дизайн.

Веб-сайт: volvocars.com

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