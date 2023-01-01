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Bentley

Bentley

bentleymotors.com

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Bentley Motors Limited — британский производитель и продавец роскошных автомобилей и внедорожников, дочерняя компания Volkswagen Group с 1998 года, консолидированная под брендом Audi премиум-класса VW с 2022 года. Компания со штаб-квартирой в Крю, Англия, была основана как Bentley Motors Limited В. О.

Веб-сайт: bentleymotors.com

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