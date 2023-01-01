Land Rover — британский бренд преимущественно полноприводных внедорожных автомобилей, принадлежащий транснациональному автопроизводителю Jaguar Land Rover, с 2008 года являющемуся дочерней компанией индийской Tata Motors. В настоящее время JLR производит Land Rover в Бразилии, Китае, Индии, Словакии и Великобритании.

Веб-сайт: landrover.com

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