Currys — британский розничный продавец электротоваров, работающий в Великобритании и Ирландии, принадлежащий Currys plc и продающий бытовую электронику и бытовую технику.

Веб-сайт: currys.co.uk

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