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Sainsbury's

Sainsbury's

sainsburys.co.uk

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J Sainsbury plc, торговая марка Sainsbury's, является второй по величине сетью супермаркетов в Соединенном Королевстве, на долю которой приходится 14,9% сектора супермаркетов. Основанная в 1869 году Джоном Джеймсом Сейнсбери с магазином на Друри-Лейн в Лондоне, компания была крупнейшим британским розничным продавцом продуктов на протяжении большей части 20-го века.

Веб-сайт: sainsburys.co.uk

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