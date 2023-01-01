Christian Connection — это онлайн-сервис знакомств, предназначенный для одиноких христиан в Великобритании и Ирландии, Австралии, Новой Зеландии, США, Канаде, Сингапуре и Гонконге. Christian Connection принадлежит и управляется компанией Widernet Communications Ltd, расположенной в Лондоне, Великобритания.

Веб-сайт: christianconnection.com

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