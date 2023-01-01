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Tinder

Tinder

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Веб-сайт: tinder.com

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Tinder — это геосоциальная сеть и приложение для онлайн-знакомств, которое позволяет пользователям анонимно ставить лайки или антипатии другим профилям на основе их фотографий, небольшой биографии и общих интересов. Как только два пользователя «совпадут», они смогут обмениваться сообщениями. Tinder был запущен в 2012 году в рамках стартап-инкубатора Hatch Labs как совместное предприятие IAC и компании по разработке мобильных приложений Xtreme Labs. К 2014 году Tinder регистрировал около одного миллиарда «пролистываний» в день. Первоначально для использования приложения Tinder требовался доступ к учетной записи Facebook, но в августе 2019 года он начал разрешать пользователям регистрироваться только по номеру телефона. Доступ к нему возможен через мобильное приложение или веб-браузер для компьютеров. Tinder работает по бизнес-модели Freemium.

Веб-сайт: tinder.com

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