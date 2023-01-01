WebCatalog
Plenty of Fish

Plenty of Fish

pof.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Plenty of Fish Free Dating (POF) — это место, где одинокие люди общаются больше, чем любое другое приложение для знакомств. POF — это больше, чем просто приложение для знакомств. Это опыт. POF создан, чтобы помочь одиноким людям обрести счастливые отношения! У нас есть самые БЕСПЛАТНЫЕ функции, включая MeetMe, прямую трансляцию, чат и многое другое для знакомств с одинокими людьми, а также уникальные ледоколы для начала увлекательного общения! Благодаря POF у вас в 2,7 раза больше шансов вступить в разговор в течение первых 24 часов! Присоединяйтесь сейчас и начните общаться с одинокими людьми поблизости.

Веб-сайт: pof.com

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