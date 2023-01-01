Добро пожаловать в Badoo, место, где можно честно встречаться! В обществе, которое наживается на нашей неуверенности в себе, Badoo — это место, где выгодно быть настоящим, непримиримым собой. Мы боремся с двусмысленностью современных свиданий с помощью подлинного, нефильтрованного разговора. Мы считаем, что настоящая связь рождается из честности в том, кто вы есть и чего вы действительно хотите.

Веб-сайт: badoo.com

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