Instagram (обычно сокращенно IG или Insta) — американская социальная сеть для обмена фотографиями и видео, принадлежащая Facebook, созданная Кевином Систромом и Майком Кригером и первоначально запущенная на iOS в октябре 2010 года. Версия для Android была выпущена в апреле 2012 года, а затем последовала ограниченный по функциям интерфейс рабочего стола в ноябре 2012 года, приложение Fire OS в июне 2014 года и приложение для Windows 10 в октябре 2016 года. Приложение позволяет пользователям загружать медиафайлы, которые можно редактировать с помощью фильтров и систематизировать по хэштегам и географическим тегам. Публикациями можно делиться публично или с заранее одобренными подписчиками. Пользователи могут просматривать контент других пользователей по тегам и местоположениям, а также просматривать популярный контент. Пользователи могут лайкать фотографии и подписываться на других пользователей, чтобы добавлять их контент в ленту. Изначально Instagram отличался тем, что позволял размещать контент только в квадратном соотношении сторон (1:1) с разрешением 640 пикселей, чтобы соответствовать ширине дисплея iPhone того времени. В 2015 году эти ограничения были смягчены с увеличением разрешения до 1080 пикселей. В сервис также добавлены функции обмена сообщениями, возможность включать несколько изображений или видео в один пост, а также функция «Истории», аналогичная его основной оппозиции Snapchat, которая позволяет пользователям публиковать фотографии и видео в последовательной ленте, при этом каждое сообщение доступно пользователю. другие по 24 часа каждый. По состоянию на январь 2019 года функцией «Истории» ежедневно пользуются 500 миллионов пользователей. После запуска в 2010 году Instagram быстро набрал популярность: за два месяца было зарегистрировано один миллион пользователей, за год — 10 миллионов, а по состоянию на май 2019 года — 1 миллиард. В апреле 2012 года Facebook приобрела эту услугу примерно за 1 миллиард долларов США наличными и акциями. По состоянию на октябрь 2015 года было загружено более 40 миллиардов фотографий. Несмотря на похвалу за свое влияние, Instagram подвергался критике, особенно за изменения в политике и интерфейсе, обвинения в цензуре, а также незаконный или ненадлежащий контент, загружаемый пользователями. По состоянию на июль 2020 года самым популярным человеком является футболист Криштиану Роналду, у которого более 233 миллионов подписчиков. По состоянию на 14 января 2019 года самой популярной фотографией в Instagram является фотография яйца, опубликованная аккаунтом @world_record_egg и созданная с единственной целью — побить предыдущий рекорд в 18 миллионов лайков на посте Кайли Дженнер. На данный момент фотография набрала более 54 миллионов лайков. Instagram стал четвертым по популярности мобильным приложением 2010-х годов.

Веб-сайт: instagram.com

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