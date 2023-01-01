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Веб-сайт: twitter.com

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X, ранее Twitter — это онлайн-социальная сеть и служба социальных сетей, управляемая американской компанией X Corp., преемницей Twitter, Inc. Twitter — это американская служба микроблогов и социальных сетей, в которой пользователи публикуют сообщения, известные как «твиты», и взаимодействуют с ними. Зарегистрированные пользователи могут публиковать твиты, ставить лайки и ретвитить их, но незарегистрированные пользователи могут только читать их. Пользователи получают доступ к Twitter через интерфейс веб-сайта, через службу коротких сообщений (SMS) или прикладное программное обеспечение для мобильных устройств («приложение»). Twitter, Inc. базируется в Сан-Франциско, штат Калифорния, и имеет более 25 офисов по всему миру. Первоначально твиты были ограничены 140 символами, но в ноябре 2017 года их количество было увеличено вдвое до 280 для языков, не относящихся к CJK. Для большинства учетных записей аудио- и видеотвиты по-прежнему ограничены 140 секундами. Twitter был создан Джеком Дорси, Ноа Глассом, Бизом Стоуном и Эваном Уильямсом в марте 2006 года и запущен в июле того же года. К 2012 году более 100 миллионов пользователей публиковали 340 миллионов твитов в день, а сервис обрабатывал в среднем 1,6 миллиарда поисковых запросов в день. В 2013 году он вошел в десятку самых посещаемых веб-сайтов и был назван «SMS Интернета». По состоянию на 2018 год у Twitter было более 321 миллиона активных пользователей в месяц. Ранее Твиттер.

Веб-сайт: twitter.com

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