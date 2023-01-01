Medium — это платформа онлайн-публикаций, разработанная Эваном Уильямсом и запущенная в августе 2012 года. Она принадлежит компании A Medium Corporation. Платформа является примером социальной журналистики, имеющей гибридную коллекцию любительских и профессиональных людей и публикаций, а также эксклюзивных блогов или издателей на Medium, и регулярно рассматривается как хостинг блогов. Уильямс, ранее соучредитель Blogger и Twitter, изначально разработал Medium как средство публикации статей и документов, длина которых превышает максимальную длину Twitter в 140 символов (теперь 280 символов).

Веб-сайт: medium.com

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