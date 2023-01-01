WebCatalog

Medium

Medium

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: medium.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Medium в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Medium — это платформа онлайн-публикаций, разработанная Эваном Уильямсом и запущенная в августе 2012 года. Она принадлежит компании A Medium Corporation. Платформа является примером социальной журналистики, имеющей гибридную коллекцию любительских и профессиональных людей и публикаций, а также эксклюзивных блогов или издателей на Medium, и регулярно рассматривается как хостинг блогов. Уильямс, ранее соучредитель Blogger и Twitter, изначально разработал Medium как средство публикации статей и документов, длина которых превышает максимальную длину Twitter в 140 символов (теперь 280 символов).

Веб-сайт: medium.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Medium, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Blogger

Blogger

blogger.com

Dimensions

Dimensions

dimensions.ai

Calaméo

Calaméo

calameo.com

Banned.Video

Banned.Video

banned.video

SparkToro

SparkToro

sparktoro.com

X

X

twitter.com

Termify

Termify

termify.io

Automata

Automata

byautomata.io

Longreads

Longreads

longreads.com

Outbrain

Outbrain

outbrain.com

Tumblr

Tumblr

tumblr.com

officio.work

officio.work

officio.work

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности