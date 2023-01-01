Blogger — это служба публикации блогов, позволяющая вести многопользовательские блоги с записями с отметкой времени. Он был разработан компанией Pyra Labs, которую купила Google в 2003 году. Хостинг блогов осуществляется Google, и доступ к ним обычно осуществляется через субдомен blogspot.com. Блоги также могут обслуживаться из личного домена, принадлежащего пользователю (например, www.example.com), используя возможности DNS для направления домена на серверы Google. Пользователь может иметь до 100 блогов на одну учетную запись. До 1 мая 2010 года Blogger также разрешал пользователям публиковать блоги на собственном сервере веб-хостинга через FTP. Все такие блоги пришлось изменить, чтобы либо использовать субдомен blogspot.com, либо указать свой собственный домен на серверы Google через DNS.

Веб-сайт: blogger.com

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