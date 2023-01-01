Приложения, которые помогают в ведении бизнеса или предоставляют средства для совместной работы, редактирования или обмена контентом для команд/предприятий. Например: ресурсы для поиска работы, управление ресурсами клиентов, совместная работа, планирование ресурсов предприятия, точки продаж, управление клиникой.

Веб-сайт: metrotechs.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Metrotechs, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.