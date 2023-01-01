В основе всего этого лежит компания Spine Software Systems Pvt. Ltd. — поставщик программного обеспечения для управления бизнесом, специализирующийся на программном обеспечении для планирования ресурсов предприятия (ERP) для крупного бизнеса. Сосредотачиваясь главным образом на предоставлении решений для фармацевтического сектора, наш спектр ИТ-решений распространяется на программное обеспечение GST, программное обеспечение для выставления счетов и фармацевтическое программное обеспечение, охватывая весь спектр ИТ-услуг для фармацевтической промышленности.

Веб-сайт: espine.in

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