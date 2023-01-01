WebCatalog
Kelloo

Kelloo

kelloo.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Kelloo в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Kelloo — ведущий поставщик решений для управления портфелем, управления ресурсами, планирования ресурсов и планирования мощности.

Веб-сайт: kelloo.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Kelloo, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Church Nerds

Church Nerds

churchnerds.co

Devolutions

Devolutions


Spine

Spine

espine.in

Meisterplan

Meisterplan

meisterplan.com

NimbleWork

NimbleWork

nimblework.com

Frotcom

Frotcom

frotcom.com

elapseit

elapseit

elapseit.com

OnePlan

OnePlan

oneplan.ai

BizLibrary

BizLibrary


Metrotechs

Metrotechs

metrotechs.io

WorkOtter

WorkOtter

workotter.com

Akamai

Akamai


    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности