Kelloo — ведущий поставщик решений для управления портфелем, управления ресурсами, планирования ресурсов и планирования мощности.

Веб-сайт: kelloo.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Kelloo, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.