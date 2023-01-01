NimbleWork (ранее Digité) — ведущий поставщик B2B SaaS-продуктов и решений для совместной работы и управления проектами и адаптивной работой на базе искусственного интеллекта.

Веб-сайт: nimblework.com

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