Гораздо больше, чем просто инструмент управления проектами. Gouti — это инструмент управления проектами, инструмент PPM, решение для совместной работы, методология для организаций, инструмент мониторинга времени и доступности: ERP для управления проектами.

Веб-сайт: gouti.net

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