MeisterNote — красивое, интуитивно понятное программное обеспечение для документирования, которое помогает командам совместно писать и систематизировать информацию. Используйте впечатляющие возможности создания и редактирования контента, а также интуитивно понятные функции совместной работы, чтобы произвести революцию в онлайн-документации и улучшить способы обработки информации вашей командой. Этот красивый инструмент документации — идеальное решение для командных баз знаний, управления собраниями, внутренней коммуникации, проектной документации и многого другого.

Веб-сайт: meisternote.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением MeisterNote, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.