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Zingtree

Zingtree

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: zingtree.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Простое в использовании интерактивное средство создания дерева решений без кода. Идеально подходит для написания сценариев для агентов, интерактивных руководств для клиентов, выбора продуктов, баз знаний, планирования встреч и многого другого.

Веб-сайт: zingtree.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Zingtree, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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