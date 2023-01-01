Редактирование в режиме реального времени для команд. Paper — это бесплатный продукт от Dropbox. Dropbox Paper — это больше, чем просто документ. Это инструмент совместного редактирования, который объединяет создание и координацию в одном месте. Dropbox Paper или просто Paper — это сервис для совместного редактирования документов, разработанный Dropbox. Dropbox Paper, возникшая в результате приобретения компанией Hackpad компании по совместной работе с документами в апреле 2014 года, была официально анонсирована в октябре 2015 года и запущена в январе 2017 года. Она предлагает веб-приложение, а также мобильные приложения для Android и iOS. Dropbox Paper был описан в официальном объявлении как «гибкое рабочее пространство, которое объединяет людей и идеи. С помощью Paper команды могут создавать, просматривать, редактировать, управлять и систематизировать — и все это в общих документах». Восприятие Dropbox Paper было неоднозначным. Критики высоко оценили функциональность совместной работы, включая немедленный доступ к контенту, возможность упоминать конкретных соавторов, назначать задачи, писать комментарии, а также редактировать атрибуцию и историю изменений. Он получил особую похвалу за поддержку мультимедийных материалов из различных источников, при этом один рецензент отметил, что поддержка Paper мультимедийных материалов превосходит возможности большинства ее конкурентов. Однако его критиковали за отсутствие параметров форматирования и функций редактирования. Хотя пользовательский интерфейс понравился как минималистичный, рецензенты отметили отсутствие фиксированной панели форматирования и отсутствие функций, присутствующих в продуктах конкурентов, из-за чего Dropbox Paper кажется «легким» инструментом.

Веб-сайт: dropbox.com

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