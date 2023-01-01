WebCatalog
Loomio

Loomio

loomio.org

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Loomio в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Устали от бесконечных цепочек электронных писем и длительных встреч, которые, кажется, никогда не приводят к групповому решению или результату? Вам нужен Loomio: платформа для совместной работы, которая меняет способы принятия решений, обсуждения идей и совместной работы групп в Интернете. Loomio — это безопасное место, где люди могут обсуждать и вместе принимать решения. Оно сочетает в себе дискуссионный форум с инструментами поддержки и упрощения принятия решений, которые помогут вашей команде достичь четких результатов.

Веб-сайт: loomio.org

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Loomio, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Disroot Forum

Disroot Forum

forum.disroot.org

Threads

Threads

threads.com

Flip

Flip

flip.com

ToyotaNation

ToyotaNation

toyotanation.com

Electric Bike Forums

Electric Bike Forums

electricbikereview.com

R1-Forum

R1-Forum

r1-forum.com

Freedcamp

Freedcamp

freedcamp.com

GO4schools

GO4schools

go4schools.com

Nemo

Nemo

whynemo.com

V-Twin Forum

V-Twin Forum

v-twinforum.com

SharpCloud US

SharpCloud US

my.sharpcloud.com

Hypercontext

Hypercontext

app.hypercontext.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности