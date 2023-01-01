Dropbox — это служба хостинга файлов, управляемая американской компанией Dropbox, Inc. со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, которая предлагает облачное хранилище, синхронизацию файлов, личное облако и клиентское программное обеспечение. Dropbox был основан в 2007 году студентами Массачусетского технологического института Дрю Хьюстоном и Арашем Фердоуси как стартап-компания при первоначальном финансировании посевного акселератора Y Combinator. Dropbox был признан одним из самых ценных стартапов в США и мире с оценкой более 10 миллиардов долларов США и назван одной из самых успешных инвестиций Y Combinator на сегодняшний день. Однако Dropbox также подвергся критике и вызвал споры по таким вопросам, как нарушения безопасности и проблемы конфиденциальности. Dropbox заблокирован в Китае с 2014 года. Он получил пять звезд в отчете Electronic Frontier Foundation за 2017 год «Защита ваших данных от правительственных запросов».

Веб-сайт: dropbox.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Dropbox, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.