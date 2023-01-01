WebCatalog

Dropbox

Dropbox

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: dropbox.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Dropbox в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Dropbox — это служба хостинга файлов, управляемая американской компанией Dropbox, Inc. со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, которая предлагает облачное хранилище, синхронизацию файлов, личное облако и клиентское программное обеспечение. Dropbox был основан в 2007 году студентами Массачусетского технологического института Дрю Хьюстоном и Арашем Фердоуси как стартап-компания при первоначальном финансировании посевного акселератора Y Combinator. Dropbox был признан одним из самых ценных стартапов в США и мире с оценкой более 10 миллиардов долларов США и назван одной из самых успешных инвестиций Y Combinator на сегодняшний день. Однако Dropbox также подвергся критике и вызвал споры по таким вопросам, как нарушения безопасности и проблемы конфиденциальности. Dropbox заблокирован в Китае с 2014 года. Он получил пять звезд в отчете Electronic Frontier Foundation за 2017 год «Защита ваших данных от правительственных запросов».

Веб-сайт: dropbox.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Dropbox, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Dropbox Paper

Dropbox Paper

dropbox.com

Startup School

Startup School

startupschool.org

Astro Feather

Astro Feather

astrofeather.com

Poll Everywhere

Poll Everywhere

polleverywhere.com

Google News

Google News

news.google.com

Scribd

Scribd

scribd.com

Imperva

Imperva

imperva.com

Amazon

Amazon

Space

SugarSync

SugarSync

sugarsync.com

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

ECOUNT ERP

ECOUNT ERP

ecount.com

PagerDuty

PagerDuty

pagerduty.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности