Amazon Drive, ранее известный как Amazon Cloud Drive, представляет собой приложение облачного хранилища, управляемое Amazon. Сервис предлагает безопасное облачное хранилище, резервное копирование файлов, обмен файлами и печать фотографий. Используя учетную запись Amazon, файлы и папки можно передавать и управлять ими с нескольких устройств, включая веб-браузеры, настольные приложения, мобильные телефоны и планшеты. Amazon Drive также позволяет своим пользователям в США заказывать распечатки фотографий и фотокниги с помощью сервиса Amazon Prints. Сегодня Amazon Drive предлагает бесплатное неограниченное хранилище фотографий при наличии подписки Amazon Prime или устройства Kindle Fire, а также платную услугу ограниченного хранения. Запущен в крупных странах, включая США, Канаду, европейские страны, Японию и Австралию. Он также работает в Китае и Бразилии как бесплатное ограниченное хранилище объемом 5 ГБ.

Веб-сайт: amazon.com

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