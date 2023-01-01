WebCatalog
iCloud Beta

iCloud Beta

beta.icloud.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для iCloud Beta в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

iCloud необходим для обеспечения безопасности, актуальности и доступности личной информации с ваших устройств, где бы вы ни находились. На iCloud.com вы можете получить доступ к своим фотографиям, файлам и другим материалам из любого веб-браузера. Внесенные вами изменения будут синхронизироваться с вашим iPhone и другими устройствами, поэтому вы всегда будете в курсе последних событий.

Веб-сайт: beta.icloud.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением iCloud Beta, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

iCloud Drive

iCloud Drive

icloud.com

iCloud Calendar

iCloud Calendar

icloud.com

iCloud Mail

iCloud Mail

icloud.com

iCloud Photos

iCloud Photos

icloud.com

iCloud Contacts

iCloud Contacts

icloud.com

FEX.NET

FEX.NET

fex.net

iCloud Reminders

iCloud Reminders

icloud.com

Notejoy

Notejoy

notejoy.com

Sync

Sync

cp.sync.com

BBC Weather

BBC Weather

bbc.com

Principal Task

Principal Task

principaltask.com

GitHub Web Editor

GitHub Web Editor

github.dev

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности