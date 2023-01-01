iCloud Beta

iCloud необходим для обеспечения безопасности, актуальности и доступности личной информации с ваших устройств, где бы вы ни находились. На iCloud.com вы можете получить доступ к своим фотографиям, файлам и другим материалам из любого веб-браузера. Внесенные вами изменения будут синхронизироваться с вашим iPhone и другими устройствами, поэтому вы всегда будете в курсе последних событий.

Веб-сайт: beta.icloud.com

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