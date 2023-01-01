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Google Drive

Google Drive

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Веб-сайт: google.com

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Google Drive — это служба хранения и синхронизации файлов, разработанная Google. Google Диск, запущенный 24 апреля 2012 года, позволяет пользователям хранить файлы на своих серверах, синхронизировать файлы между устройствами и обмениваться файлами. Помимо веб-сайта, Google Диск предлагает приложения с автономными возможностями для компьютеров с Windows и macOS, а также смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Google Drive включает в себя Google Docs, Google Sheets и Google Slides, которые являются частью офисного пакета, позволяющего совместное редактирование документов, электронных таблиц, презентаций, рисунков, форм и многого другого. Файлы, созданные и отредактированные в офисном пакете, сохраняются на Google Диске. Google Диск предлагает пользователям 15 ГБ бесплатного пространства для хранения данных через Google One. Google One также предлагает 100 гигабайт, 200 гигабайт, 2 терабайта, 10 терабайт, 20 терабайт и 30 терабайт в рамках дополнительных платных планов. Размер загружаемых файлов может достигать 5 терабайт. Пользователи могут изменять настройки конфиденциальности для отдельных файлов и папок, в том числе разрешать совместное использование с другими пользователями или делать контент общедоступным. На веб-сайте пользователи могут искать изображение, описывая его визуальные эффекты, и использовать естественный язык для поиска конкретных файлов, например «найти таблицу моего бюджета за декабрь прошлого года». На веб-сайте и в приложении Android есть раздел «Резервные копии», где можно увидеть, на каких устройствах Android есть резервные копии данных в службе, а полностью обновленное компьютерное приложение, выпущенное в июле 2017 года, позволяет выполнять резервное копирование определенных папок на компьютере пользователя. Функция быстрого доступа может разумно предсказать, какие файлы нужны пользователям. Google Диск — ключевой компонент G Suite, ежемесячной подписки Google для предприятий и организаций. В рамках некоторых планов G Suite Drive предлагает неограниченное пространство для хранения, расширенные отчеты по аудиту файлов, расширенные средства администрирования и улучшенные инструменты для совместной работы для команд. После запуска сервиса политика конфиденциальности Google Drive подверглась резкой критике со стороны некоторых представителей СМИ. У Google есть один набор соглашений об Условиях обслуживания и Политике конфиденциальности, которые охватывают все ее услуги. Это означает, что формулировки в соглашениях предоставляют компании широкие права на воспроизведение, использование и создание производных работ на основе контента, хранящегося на Google Диске. Хотя политика также подтверждает, что пользователи сохраняют права интеллектуальной собственности, защитники конфиденциальности выразили обеспокоенность тем, что лицензии предоставляют Google право использовать информацию и данные для настройки рекламы и других услуг, предоставляемых Google. Напротив, другие представители СМИ отметили, что соглашения не хуже, чем у конкурирующих сервисов облачного хранения, но что конкуренты используют в соглашениях «более хитрые формулировки», а также заявили, что Google нужны права, чтобы «переместить файлы на своих серверах, кэшировать ваши данные или создавать миниатюры изображений». По состоянию на март 2017 года у Google Диска было 800 миллионов активных пользователей, а по состоянию на сентябрь 2015 года у него было более миллиона платящих пользователей из организаций. По состоянию на май 2017 года в сервисе хранилось более двух триллионов файлов.

Веб-сайт: google.com

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