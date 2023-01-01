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MEGA

MEGA

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Веб-сайт: mega.io

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Mega (стилизовано заглавными буквами MEGA) или Mega.nz — это облачное хранилище и служба хостинга файлов, предлагаемая Mega Limited, компанией из Окленда. Услуга предлагается в основном через веб-приложения. Мобильные приложения Mega также доступны для Windows Phone, Android и iOS. Mega известна своим большим объемом памяти в 50 ГБ, выделенным для бесплатных учетных записей. Веб-сайт и сервис были запущены 19 января 2013 года Кимом Доткомом, основателем ныне несуществующего сервиса Megaupload. Однако в 2015 году Ким Дотком отмежевался от сервиса и заявил, что правительство Новой Зеландии конфисковало акции китайского инвестора и контролирует сайт. В Mega Limited ответили, что власти не вмешивались в ее деятельность.

Веб-сайт: mega.io

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