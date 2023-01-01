Microsoft Sharepoint

SharePoint — это веб-платформа для совместной работы, интегрируемая с Microsoft Office. Запущенная в 2001 году, SharePoint в основном продается как система управления и хранения документов, но продукт обладает широкими возможностями настройки, и его использование существенно различается в разных организациях.

Веб-сайт: microsoft.com

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