Альтернативы - MEGA
Google Drive
google.com
Google Drive — это служба хранения и синхронизации файлов, разработанная Google. Google Диск, запущенный 24 апреля 2012 года, позволяет пользователям хранить файлы на своих серверах, синхронизировать файлы между устройствами и обмениваться файлами. Помимо веб-сайта, Google Диск предлагает приложения...
iCloud
icloud.com
Войдите в iCloud, чтобы получить доступ к своим фотографиям, видео, документам, заметкам, контактам и многому другому. Используйте свой Apple ID или создайте новую учетную запись, чтобы начать пользоваться услугами Apple.
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive (ранее известный как SkyDrive) — это служба хостинга файлов и служба синхронизации, управляемая Microsoft как часть веб-версии Office. Впервые запущенный в августе 2007 года, OneDrive позволяет пользователям хранить файлы и личные данные, такие как настройки Windows или ключи восс...
Dropbox
dropbox.com
Dropbox — это служба хостинга файлов, управляемая американской компанией Dropbox, Inc. со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, которая предлагает облачное хранилище, синхронизацию файлов, личное облако и клиентское программное обеспечение. Dropbox был основан в 2007 году студентами Массачусет...
TeraBox
terabox.com
Обеспечьте сетевое резервное копирование и синхронизацию файлов. Особенность: большое пространство, высокая скорость, безопасность и стабильность, поддержка ускорения веб-образования и мобильных телефонов. Зарегистрируйтесь сейчас и получите 1 ТБ бесплатного дискового пространства.
iCloud Drive
icloud.com
С помощью iCloud Drive вы можете безопасно хранить свои файлы в iCloud и получать к ним доступ на iCloud.com и на компьютере iPhone, iPad, iPod touch, Mac или Windows. Вы также можете автоматически сохранять все файлы в папках «Рабочий стол» и «Документы» на вашем Mac в iCloud Drive. Таким образом, ...
TeleDrive
teledriveapp.com
Ваше бесплатное неограниченное облачное хранилище. Проект с открытым исходным кодом, который даст вам то, что вы заслуживаете. Использование Telegram API в качестве неограниченного хранилища. Таким образом, вы можете загружать столько, сколько захотите, без каких-либо ограничений.
Amazon Drive
amazon.com
Amazon Drive, ранее известный как Amazon Cloud Drive, представляет собой приложение облачного хранилища, управляемое Amazon. Сервис предлагает безопасное облачное хранилище, резервное копирование файлов, обмен файлами и печать фотографий. Используя учетную запись Amazon, файлы и папки можно передава...
Yandex Disk
disk.yandex.com
Загружайте файлы, просто перетаскивая их в окно браузера, выполняйте пакетные операции с файлами и папками и публикуйте их сразу после загрузки. Яндекс.Диск сохранит ваши файлы, что бы ни случилось.
iCloud Beta
beta.icloud.com
iCloud необходим для обеспечения безопасности, актуальности и доступности личной информации с ваших устройств, где бы вы ни находились. На iCloud.com вы можете получить доступ к своим фотографиям, файлам и другим материалам из любого веб-браузера. Внесенные вами изменения будут синхронизироваться с ...