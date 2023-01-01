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Wasabi

Wasabi

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Веб-сайт: wasabisys.com

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Wasabi Technologies, Inc. — поставщик услуг хранения объектов, базирующийся в США. Он продает один продукт — услугу хранения объектов под названием Wasabi Hot Cloud Storage. Компания была основана в сентябре 2015 года и запустила свой продукт облачного хранилища в мае 2017 года. Соучредителями компании являются Дэвид Френд и Джефф Флауэрс. Френд, генеральный директор компании, утверждает, что программное обеспечение «управляет тем, как оборудование центра обработки данных хранит и организует информацию», что приводит к высокоскоростному чтению и записи данных.

Веб-сайт: wasabisys.com

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