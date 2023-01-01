Wasabi Technologies, Inc. — поставщик услуг хранения объектов, базирующийся в США. Он продает один продукт — услугу хранения объектов под названием Wasabi Hot Cloud Storage. Компания была основана в сентябре 2015 года и запустила свой продукт облачного хранилища в мае 2017 года. Соучредителями компании являются Дэвид Френд и Джефф Флауэрс. Френд, генеральный директор компании, утверждает, что программное обеспечение «управляет тем, как оборудование центра обработки данных хранит и организует информацию», что приводит к высокоскоростному чтению и записи данных.

Веб-сайт: wasabisys.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Wasabi, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.