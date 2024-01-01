В сфере искусственного интеллекта доминируют решения, которые жертвуют целостностью ради власти. Мы отказываемся идти на компромисс. Мы стремимся сделать надежный ИИ глобальным стандартом. Для реализации этой миссии мы запустили альтернативу искусственному интеллекту «черного ящика» с открытым исходным кодом под названием Howso Engine. Это проверяемая среда машинного обучения, которая обеспечивает революционную объяснимость и производительность ИИ. Мы также создали корпоративную платформу синтетических данных на базе Engine под названием Howso Synthesizer. Это решение, которое помогает компаниям обучать модели искусственного интеллекта и машинного обучения на основе точных, конфиденциальных и проверяемых данных. Howso Engine и Synthesizer — это только начало, но они уже используются глобальными финансовыми институтами, системами здравоохранения и правительствами по всему миру. Мы создаем высокопроизводительный ИИ, которому вы можете доверять. Howso (ранее «Diveplane») была основана доктором Майком Кэппсом, доктором Крисом Хазардом и Майком Резником в 2017 году. В сентябре 2023 года компания переименовала компанию одновременно с выпуском версии Engine с открытым исходным кодом в критической ситуации. шаг к значимому социальному воздействию.

Веб-сайт: howso.com

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