Хагерти был построен людьми, которые любят автомобили. Сегодня мы — компания автомобильных энтузиастов и экспертов с офисами в США, Великобритании и Канаде, и хотя мы являемся мировыми лидерами в области страхования коллекционных автомобилей, мы вышли за рамки страхования и предлагаем гораздо больше.

Веб-сайт: hagerty.com

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